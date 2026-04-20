Şampiyon Fenerbahçe

Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki "bir numaralı" organizasyonu olan EuroLeague'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu, Galatasaray'ı 55-68'lik skorla yenen Fenerbahçe oldu. İspanya'nın Zaragoza şehrinde Pabellon Principe Felipe Salonu'nda oynanan nefesleri kesen maçta ilk çeyreği Fenerbahçe 16-17 önde tamamladı.

Sarı-lacivertliler ikinci periyotta oyuna ağırlığını koyarken, soyunma odasına 32-37 önde gitti. Üçüncü çeyrekte de rakibine fırsat vermeyen Fenerbahçe, son periyoda 45-51'lik üstünlükle geçti. Büyük heyecana sahne olan dördüncü çeyrekte de Fenerbahçe hata yapmadı ve 55-68 skorla karşılaşmanın galibi oldu. Sarı-lacivertliler üçüncü kez Avrupa'nın zirvesine çıkmanın büyük sevincini yaşadı. Fenerbahçe'de Elizabeth Williams 15, Marine Johannes 12, Bior Kuier 10 sayıyla galibiyette başrolü oynayan isimler oldu.