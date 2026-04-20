Trabzonspor koruyamadı

Süper Lig'de son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, taraftarı önünde konuk ettiği Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. 27'de Augusto'nun içeri çevirdiği topa Onuachu dokunamadı, Duarte'ye çarpan top az farkla kornere çıktı.
36'da Brnic'in ortasında savunmanın sektirdiği topu önünde bulan Onur'un gelişine şutunu Onana güçlükle çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 73'te bordo-mavililer aradığı golü buldu. Soldan Mustafa Eskihellaç'ın pasında topla buluşan Augusto, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 90+3'te Kazımcan'ın ortasında iyi yükselen Selke skoru belirleyen golü kaydetti: 1-1. Maç 1-1 sona erdi.