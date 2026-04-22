Fred ve Torreira aynı takımda mı? Transfer iddiası gündem yarattı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının son haftalara taşındığı Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer söylentileri şimdiden hareketlendi. Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak derbi öncesi iki ezeli rakip, yaz transfer dönemi için planlamalarını hızlandırmış durumda.
Son yıllarda yaptıkları flaş transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, yeni sezonda da kadrolarını önemli ölçüde yenilemesi bekleniyor. Bu süreçte bazı oyuncuların takımdan ayrılma ihtimali de gündemde.
FRED İÇİN AYRILIK İDDİASI
Fenerbahçe'de forma giyen Fred'in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Brezilyalı orta sahanın performansının beklentilerin gerisinde kaldığı ve ülkesine dönüş ihtimalinin güçlendiği öne sürülüyor.
TORREİRA GÜNEY AMERİKA'YA MI DÖNÜYOR?
Galatasaray'ın orta sahadaki kilit isimlerinden Lucas Torreira hakkında da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Uruguaylı futbolcunun, ailesine daha yakın olabilmek için kariyerine Güney Amerika'da devam etmeyi düşünebileceği ifade ediliyor.
BREZİLYA BASININDAN SÜRPRİZ İDDİA
Brezilya basınında yer alan haberlere göre ise aynı kulübün, hem Fred hem de Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. Bu iddia, iki ezeli rakibin yıldız orta sahalarının aynı takımda buluşma ihtimalini gündeme taşıyarak futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
ATLETICO MINEIRO İKİSİNİ DE İSTİYOR
Moon BH kaynaklı haberde; Atletico Mineiro, Fred ve Lucas Torreira'yı transfer etmek istiyor.
Haberde Brezilya ekibinin Lucas Torreira için 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %10 pay teklif ettiği ancak Uruguaylı futbolcunun sarı-kırmızılı takımda kalmak istediği için teklifin reddedildiği belirtildi.
Fred'in ise en cazip aday olduğu ve kulübün aylardır tecrübeli futbolcuyla temas halinde olduğu aktarıldı.