Fred ve Torreira aynı takımda mı? Transfer iddiası gündem yarattı

Galatasaray'ın orta sahadaki kilit isimlerinden Lucas Torreira hakkında da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Uruguaylı futbolcunun, ailesine daha yakın olabilmek için kariyerine Güney Amerika 'da devam etmeyi düşünebileceği ifade ediliyor.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre ise aynı kulübün, hem Fred hem de Lucas Torreira 'yı kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. Bu iddia, iki ezeli rakibin yıldız orta sahalarının aynı takımda buluşma ihtimalini gündeme taşıyarak futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

ATLETICO MINEIRO İKİSİNİ DE İSTİYOR

Moon BH kaynaklı haberde; Atletico Mineiro, Fred ve Lucas Torreira'yı transfer etmek istiyor.

Haberde Brezilya ekibinin Lucas Torreira için 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %10 pay teklif ettiği ancak Uruguaylı futbolcunun sarı-kırmızılı takımda kalmak istediği için teklifin reddedildiği belirtildi.

Fred'in ise en cazip aday olduğu ve kulübün aylardır tecrübeli futbolcuyla temas halinde olduğu aktarıldı.