Altay’da deneyimli oyuncudan teşekkür mesajı

3.Lig 4. Grup'ta sezonun son maçında Afyonspor'u 2-0 yenerek ligde kalmayı garantileyen Altay'da, tecrübeli oyuncu Ceyhun Gülselam, sosyal medya hesabından bir teşekkür paylaşımı yaptı.

Kariyerinde ilk kez bu sezon 3'üncü Lig'de boy gösteren 38 yaşındaki deneyimli ön libero, "İçimde tarif etmesi zor bir duygu var. Çünkü biz sadece lige değil gerçekten birbirimize tutunduk. Sezon boyunca neler yaşadığımızı en iyi biz biliyoruz. Maddi sıkıntılar, belirsizlikler, yorgunluklar... Ama ne olursa olsun, biz bu kulübü ve tarihi yaşatmayı istedik. Aileme, son ana kadar mücadele eden kardeşlerime, tesislerde görünmeden emek veren herkese, her şartta yanımızda olan büyük Altay taraftarına tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Burada belki sadece futbol oynamadık. Zaman zaman abi olduk, yol göstermeye çalıştık. Çünkü bazı sorumluluklar sadece saha içinde olmuyor. Bu arma için mücadele eden herkesle gurur duyuyorum" diye konuştu. Kariyerinde 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa kaldıran eski A Milli Takım oyuncusu Ceyhun Gülselam'ın Altay'la sözleşmesi sona erecek.