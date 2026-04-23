Göztepe’den sakatlık açıklaması

Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırlayacak olan Göztepe'de, yaklaşık üç hafta önce çapraz bağ sakatlığı yaşayan stoper Furkan Bayır'ın ameliyat edileceği açıkladı. İdmanda yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası 26 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki hafta ameliyat masasına yatacağı ifade edildi.

TOPLAM 339 DAKİKA SAHADA KALDI

Sezonu kapattığı belirtilen Furkan'ın, yaz dönemindeki kampa kadar yoğun bir tedavi ve rehabilitasyon programına alınacağı ve yeni sezona hazır hale getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Yaklaşık bir buçuk sezondur Göztepe forması giyen Furkan, bu sezon Süper Lig'de 9 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların 4'üne ilk 11'de başlayan deneyimli savunmacı, toplam 339 dakika sahada kaldı.