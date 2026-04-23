Nuri Şahin'de Arda Güler itirafı! Genç teknik direktörden 'dürüm' totemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, dikkat çeken açıklamalarıyla gündeme oturdu. Genç çalıştırıcı, bugün Real Madrid forması giyen Arda Güler'i yıllar önce kadrosuna katmak istediğini ilk kez açıkladı.
NURİ ŞAHİN'DEN ARDA GÜLER İTİRAFI
Süper Lig ekibi Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, Borussia Dortmund'u çalıştırdığı dönemde Arda Güler'i kadrosuna katmak istediğini açıkladı. O dönem Real Madrid'de yeterince forma şansı bulamayan genç oyuncuyla iletişime geçtiğini belirten Şahin, aldığı cevaptan çok etkilendiğini söyledi:
"Dortmund'a Arda'yı çok istemiştim. O zaman bana, 'Hocam ben ne olursa olsun bu formayı kapacağım' demişti. Bu beni çok etkilemişti. Ben de 'Yolun açık olsun, her zaman destekçiniz' dedim. Öyle de oldu, formayı da kaptı."
İLGİNÇ 'DÜRÜM' TOTEMİ
Şahin, takım içinde uyguladıkları ilginç bir totemden de bahsetti. Her iç saha maçında 13 dürüm söylediklerini dile getiren genç teknik adam, bazı oyuncuların mağlubiyet sonrası bu alışkanlıktan vazgeçtiğini anlattı:
"Hayatımda totemle yürüyen bir kulüp görmedim. İçeride oynadığımız her maçta dürüm söyleriz. Mesela bazı profesyoneller maç kaybettiğimiz zaman bir sonraki hafta o dürüme dokunmuyorlar. 13 tane dürüm söylüyoruz her zaman. Bir ara her maçı kazanıyorduk, artık buna bağlamıştık."
MİLLİ TAKIM VE OYUNCU KALİTESİ VURGUSU
Türk futbolunun mevcut oyuncu havuzuna da değinen Şahin, jenerasyon tartışmalarına katılmadığını ifade etti. Kadronun üst düzey kulüplerde oynayan isimlerden oluştuğunu belirten genç teknik adam, takım olmanın önemine dikkat çekti:
"Çok kaliteli bir hoca ve çok değerli bir oyuncu topluluğu var. Juventus'un her şeyi üzerine kurduğu oyuncular, Real Madrid'in vazgeçilmezleri, Inter'de kaptanlık yapan isimler… Bu seviyede en önemli şey takım olabilmek."
"FUTBOLCU HER ŞEYİ HİSSEDER"
Şahin, futbolcuların algısının yüksek olduğunu ve teknik direktörün inancının takıma doğrudan yansıdığını söyledi. Yönetimle olan güven ilişkisinin de altını çizen Şahin, şu ifadeleri kullandı:
"Sen inanmazsan oyuncular da inanmaz. Futbolcu çok zeki değildir diye bir algı var ama tam tersi, her şeyin kokusunu hemen alırlar. Eğer başkan bana 'Bu sezon şunu yap, sonra bakarız' deseydi, ben burada olmazdım."