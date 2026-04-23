Nuri Şahin'de Arda Güler itirafı! Genç teknik direktörden 'dürüm' totemi

MİLLİ TAKIM VE OYUNCU KALİTESİ VURGUSU

Türk futbolunun mevcut oyuncu havuzuna da değinen Şahin, jenerasyon tartışmalarına katılmadığını ifade etti. Kadronun üst düzey kulüplerde oynayan isimlerden oluştuğunu belirten genç teknik adam, takım olmanın önemine dikkat çekti:



"Çok kaliteli bir hoca ve çok değerli bir oyuncu topluluğu var. Juventus'un her şeyi üzerine kurduğu oyuncular, Real Madrid'in vazgeçilmezleri, Inter'de kaptanlık yapan isimler… Bu seviyede en önemli şey takım olabilmek."

"FUTBOLCU HER ŞEYİ HİSSEDER"

Şahin, futbolcuların algısının yüksek olduğunu ve teknik direktörün inancının takıma doğrudan yansıdığını söyledi. Yönetimle olan güven ilişkisinin de altını çizen Şahin, şu ifadeleri kullandı:



"Sen inanmazsan oyuncular da inanmaz. Futbolcu çok zeki değildir diye bir algı var ama tam tersi, her şeyin kokusunu hemen alırlar. Eğer başkan bana 'Bu sezon şunu yap, sonra bakarız' deseydi, ben burada olmazdım."