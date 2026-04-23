Haberler Spor Sezonu kapattı mı? Arda Güler'den üzücü haber geldi

La Liga’da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler’in sakatlığıyla ilgili kulüpten bir açıklama yapıldı. Son haftalarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldızdan üzücü haber geldi. Detaylar ise şöyle…

Real Madrid'de son dönemde yükselen performansıyla öne çıkan A Milli Takım oyuncusu Arda Güler'den üzücü bir gelişme geldi. LaLiga'da Real Betis ile oynanacak karşılaşma öncesi yapılan son idmanda yer almayan genç futbolcunun durumu merak konusu oldu.

ARDA'DAN KÖTÜ HABER

Real Madrid Kulübü, milli yıldız Arda Güler'in sakatlığıyla ilgili resmi internet sitesinden bir bilgilendirme açıklaması yayımladı.

"KASINDA SAKATLIK TESPİT EDİLDİ"

Eflatun-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Bugün Real Madrid sağlık ekibi tarafından oyuncumuz Arda Güler üzerinde yapılan testler sonucunda, sağ bacağının arka üst kısmındaki (biseps femoris) kasında bir sakatlık tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında ise "Oyuncunun durumu gelişimine göre takip edilecektir." İfadelerine yer verildi.

MARCA: 'SEZONU KAPATTI'

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre ise Arda Güler, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

