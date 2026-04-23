Sosyal medyada gündem oldu! Volkan Demirel'den dikkat çeken açıklama

"NASİP BUGÜNEYMİŞ"
Gençlerbirliği, deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek sürpriz bir sonuca imza attı. Maçın ardından teknik direktör Volkan Demirel, galibiyeti değerlendirirken hem takımının performansını övdü hem de dikkat çeken ifadeler kullandı.
"GÜZEL BİR GALİBİYET" AÇIKLAMASI
Volkan Demirel, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
"Güzel bir galibiyet. Burada Galatasaray'ı yenmek önemli. Lig maçında da erken gol yemiştik, yoksa o maçta da iyi hazırlanmıştık. Hatalarımızı görmüştük. Nasip bugüneymiş. Bugün sahaya çıkan kadromuzda genç ve az süre alan oyuncular vardı ama hepsi verilen görevleri eksiksiz yaptı."
TARAFTARA GÖNDERMELİ SÖZLER
Demirel'in açıklamalarının en çok konuşulan kısmı ise Galatasaray taraftarına yönelik ifadeleri oldu:
"Galatasaray taraftarı bu mağlubiyete üzülmüştür. Bir de benim olduğum bir maçta kaybetmeleri varsa, belki ekstra üzülmüş de olabilirler."
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Volkan Demirel'in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, yorumlar da ikiye bölündü. Bir kesim açıklamaları esprili ve doğal bulurken, bazı taraftarlar ise göndermeleri eleştirdi.