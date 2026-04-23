Sosyal medyada gündem oldu! Volkan Demirel'den dikkat çeken açıklama

Gençlerbirliği , deplasmanda Galatasaray 'ı 2-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Maçın ardından teknik direktör Volkan Demirel , yaptığı açıklamalarla dikkat çekti ve sarı-kırmızılı takıma göndermeli ifadeler kullandı.

Gençlerbirliği, deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek sürpriz bir sonuca imza attı. Maçın ardından teknik direktör Volkan Demirel, galibiyeti değerlendirirken hem takımının performansını övdü hem de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GÜZEL BİR GALİBİYET" AÇIKLAMASI

Volkan Demirel, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Güzel bir galibiyet. Burada Galatasaray'ı yenmek önemli. Lig maçında da erken gol yemiştik, yoksa o maçta da iyi hazırlanmıştık. Hatalarımızı görmüştük. Nasip bugüneymiş. Bugün sahaya çıkan kadromuzda genç ve az süre alan oyuncular vardı ama hepsi verilen görevleri eksiksiz yaptı."