DERBİDE İLK 11'LER BELLİ OLDU | GALATASARAY - FENERBAHÇE CANLI

Süper Lig'in 31. haftası, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, iki ekip de sahaya büyük bir hedefle çıkacak.
Ligde geride kalan bölümde Galatasaray 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 71 puanla haftaya lider olarak girdi.
Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgiyle 67 puana ulaştı ve Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilecek bu mücadele, zirve dengelerini değiştirme potansiyeli taşıyor.