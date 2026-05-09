CANLI | Göztepe - Gaziantep FK maçı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. 52 puanla 5. sırada yer alan ve Avrupa potasına girmek isteyen Göz-Göz, sezonun son iç saha maçında 3 puanı hedefliyor. 37 puanla 11. sırada bulunan ve küme düşme hattından tamamen uzaklaşan Gaziantep FK ise deplasmandan puanla dönerek ligi üst sıralarda bitirmeyi amaçlıyor. İşte Göztepe-Gaziantep FK maçının detayları!
İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Arda, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Antunes, Jeh, Juan,
Gaziantep FK: Burak Bozan, Sorescu, Arda Kızıldağ, Abena, Sangare, Kevin, Camara, Gıgado, Kozlowski, Maxim, Bayo
Ev sahibi Göztepe, bu sezon sergilediği performansla ligin en dikkat çeken ekiplerinden biri olmayı başardı. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen İzmir temsilcisi, 52 puanla 5. sıradaki yerini koruyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki ekip, sahasındaki son maçta taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor. Kritik mücadele beIN üzerinden canlı yayınlanıyor.