CANLI | Göztepe - Gaziantep FK maçı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. 52 puanla 5. sırada yer alan ve Avrupa potasına girmek isteyen Göz-Göz, sezonun son iç saha maçında 3 puanı hedefliyor. 37 puanla 11. sırada bulunan ve küme düşme hattından tamamen uzaklaşan Gaziantep FK ise deplasmandan puanla dönerek ligi üst sıralarda bitirmeyi amaçlıyor. İşte Göztepe-Gaziantep FK maçının detayları!