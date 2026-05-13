Galatasaray'ın tüm paylaşımlarını beğendi! John Duran'dan transfer hareketi

Hareketli bir yaz transfer dönemine imza atan Fenerbahçe , kadrosuna kattığı dikkat çekici isimlerle gündemde geniş yer bulmuştu. Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan hamlelerinden biri ise Jhon Duran transferi olmuştu.

21 yaşındaki golcü, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Kanarya, ara transfer döneminde Jhon Duran ile yollarını ayırdığı ve oyuncu Rus ekibi Zenit'e transfer oldu.

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde, yaklaşık 77 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa 'dan Al Nassr'a transfer olan Kolombiyalı golcü, daha sonra Fenerbahçe tarafından kiralık olarak kadroya dahil edilmişti.

"BİZ GELEBİLİR MİYİZ?"

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, şampiyonluğun ilan edildiği Hesap.com Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Taraftarımız bizim hep yanımızda oldu. Bu da futbolculara inanılmaz motivasyon verdi. Zaten bu motivasyonla bize bütün transferler geliyor. Victor Osimhen, Leroy Sane böyle geldi. Noa Lang, bugün gitmek istemiyor. Bize gelmek isteyip başka kulübe gidenler şimdi haber yolluyor, "Biz gelebilir miyiz?" diye. İsim söylemeyeyim. Anlayanlar anlar." ifadelerini kullanmıştı.

Kavukcu'nun bu açıklamalarını Jhon Duran'a yönelik olduğu öne sürülmüştü. Jhon Duran da sosyal medya hesabından Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımlarını beğenerek Fenerbahçeli taraftarları kızdırmıştı.

Son dönemde Galatasaray'ın neredeyse tüm sosyal medya paylaşımlarını beğenerek dikkatleri üzerine çeken Kolombiyalı forvetin sarı-kırmızılılara gelmek için menajeri aracılığıyla bazı adımlar attığı da ortaya çıkmıştı. Teknik direktör Okan Buruk, Duran'ın transferine şu an çok mesafeli yaklaşıyor.

Tecrübeli hocanın hem özel hayatındaki düzensizlikleri hem de istikrarsız performansıyla nedeniyle genç golcünün transferini şu an istemediği öğrenildi.Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye kiralanan Jhon Duran özellikle derbi performanslarıyla dikkat çekmişti. Kolombiyalı forvet, ilk yarıdaki Galatasaray derbisinin son dakikalarında Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü atmıştı.