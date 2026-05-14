Sosyal medya yıkıldı! Barış Alper'den horon şov

Barış Alper Yılmaz, futbola memleketi Rize'de başladıktan sonra 2021 yılında Galatasaray'a transfer olarak profesyonel kariyerinde önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılı ekipte 53 numaralı formayı giyen 25 yaşındaki futbolcu, ortaya koyduğu performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Sahadaki dinamizmi ve yüksek enerjisiyle öne çıkan Yılmaz, sadece futboluyla değil, karakteri ve aktif sosyal medya kullanımıyla da dikkat çekiyor.
Sık sık horonuyla dikkat çeken ve adeta horon denilince akla gelen isimlerden biri haline gelen Barış Alper Yılmaz, bu kez köpeğiyle paylaştığı eğlenceli görüntülerle gündeme oturdu.
Yıldız futbolcunun köpeğiyle birlikte horon oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaşması kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve yorum yağmuruna tutuldu.
Neşeli ve renkli görüntülerde Yılmaz'ın enerjisi dikkat çekerken, video sosyal medyada adeta viral olup gündemi salladı.
