Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız isimle yollar ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu

Şampiyonluk hasretini sonlandıramayan Fenerbahçe'de hareketli günler sürüyor. Sezon boyunca hedeflerin gerisinde kalan sarı-lacivertli ekipte seçim kararı alınırken, ligde son haftaya girilirken tüm dikkatler yapılacak başkanlık seçimine çevrildi.
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışacağı seçim öncesi iki aday transfer çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Yapılacak transferler kadar takımdan ayrılması beklenen oyuncular da bulunuyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Fred'in takımdan ayrılacak ilk isim olacağı belirtildi.
YENİ ADRESİ NERESİ OLACAK?
Haberde, deneyimli orta saha oyuncusunun ülkesi Brezilya'dan 3 kulüple görüştüğü öğrenildi. Fenerbahçe macerasının yaz transfer döneminde sona ermesi beklenen Fred, Kanarya'da bu sezon 44 maça çıktı ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile mecvut sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona erecek. Brezilyalı oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.