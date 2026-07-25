Ali Habeşoğlu paylaşılamıyor

EGE Bölgesi'ni temsil eden üç 1. Lig kulübünden biri olan Bodrum FK'nın 21 yaşındaki santrforu Ali Habeşoğlu, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Bundesliga'nın köklü ekibi Schalke 04'ün Türk golcüyü yakından takip ettiği iddia edildi. Alman basınının aktardığına göre, Habeşoğlu'na Avrupa ve Orta Doğu'dan yoğun ilgi var. Le Mans, Trabzonspor ve Al Wasl'ın resmi teklif verdiği öğrenilirken; Midtjylland, Schalke 04 ve Young Boys'un da oyuncuyu izlediği belirtiliyor. Schalke cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

BODRUM FK ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun piyasa değeri Transfermarkt tarafından 2.2 milyon Euro olarak gösteriliyor. Kulübünün ise iyi bir bonservis ve bonuslar karşılığında ayrılmasına sıcak baktığı konuşuluyor. Ali Habeşoğlu, bu sezon hazırlıklarına devam ederken yeni transfer iddialarıyla da gündemde kalmaya devam edecek. Schalke 04'ün ilgisinin somut bir teklif paylaşılamıyor aşamasına gelip gelmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanabilir.