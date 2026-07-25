Demirovic bombası

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken gündemine Stuttgart'ın golcüsü Ermedin Demirovic'i aldı. Sarı-lacivertlilerin, Bosna Hersekli yıldız için harekete geçtiği öne sürülürken transferde Juventus ve Leeds United gibi önemli kulüplerin de devrede olduğu belirtildi. Alman ekibinin 28 yaşındaki santrfor için 15-20 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edilirken, Avrupa basınında yer alan haberlere göre Demirovic'in önceliğinin Fenerbahçe olduğu iddia edildi. Yönetimin, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak için temaslarını hızlandırdığı öne sürülüyor.

49 MAÇTA 17 GOL ATTI

Edin Dzeko'nun Bosna Hersek Milli Takımı'ndaki varisi olarak gösterilen Demirovic, geride kalan sezonda Stuttgart formasıyla çıktığı 49 resmi maçta 17 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Güçlü fiziği, bitiriciliği ve takım oyununa yaptığı katkıyla dikkat çeken tecrübeli golcü, Fenerbahçe'nin hücum hattı için en önemli adaylardan biri olarak gösteriliyor. Transferde önümüzdeki günlerin kritik olması beklenirken, sarı-lacivertli taraftarlar Demirovic cephesinden gelecek gelişmeleri heyecanla takip ediyor.

FENERBAHÇE'YE BELÇİKALI HAKEM

FENERBAHÇE'NİN UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçını Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakanın hakem heyeti de belli oldu. Mücadeleyi Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ile Nico Claes yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bert Verbeke olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda Jan Boterberg oturacak. Boterberg'e AVAR olarak Simon Bourdeaud'hui eşlik edecek.