Fethiyespor’a gurbetçi golcü

TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Lacivertbeyazlı ekip, İsviçre'nin köklü kulüplerinden FC Basel forması giyen Türk asıllı santrafor Jamal Camcı ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcu Jamal Camcı, Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin'in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.Fethiyespor yönetimi, transferin ardından yaptığı açıklamada, "Jamal Camcı'ya kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fethiyespor, gerçekleştirdiği bu transferle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.