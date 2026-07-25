Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşılaştı. Milliler mücadeleyi 3-0 kazandı ve finale yükseldi.

Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.

Finale kalan Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde rakibini mağlup ederek Çin karşısında elde ettiği son üç resmi maçlık galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

SULTANLARIN RAKİBİ!

Filenin Sultanları, finalde İtalya'yı mağlup eden Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Final karşılaşması yarın TSİ 14.30'da yapılacak.