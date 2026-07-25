Göz-Göz ada hattı

TRENDYOL Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin gündemine bu kez Sport Republic bünyesinde yer alan Southampton forması giyen 21 yaşındaki İskoç merkez orta saha Cameron Bragg geldi. Sport Republic çatısı altında yer alan kulüpler arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek isteyen Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'in, genç oyuncunun gelişim sürecini İzmir'de sürdürmesini planladığı öğrenildi. Bu doğrultuda Bragg'ın bonservisiyle takıma katılması gündemde. Ankersen'in, oyuncuyu Göztepe'de parlatıp ilerleyen süreçte daha üst seviyedeki kulüplere kazandırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

DENNİS'İN YERİNE

SOUTHAMPTON altyapısından yetişen ve gelişimini İngiltere'de sürdüren Bragg, geçtiğimiz dönemde Crawley Town'da kiralık olarak forma giydi. Yaklaşık 2 milyon Euro piyasa değerine sahip olan oyuncunun sözleşmesinin gelecek yaz sona erecek olması da transferi cazip hale getiriyor. Göztepe cephesinde ise orta sahada önemli bir değişim kapıda. Takımın önemli isimlerinden Anthony Dennis'in ayrılığı an meselesiyken, sarı-kırmızılı yönetim bu boşluğu genç ve potansiyelli bir isimle doldurmayı planlıyor. Dennis'in satışından yaklaşık 15 milyon Euro gelir bekleyen kurmayların, Bragg transferini ise 1 ila 1.5 milyon Euro bandında bir maliyetle sonuçlandırmak istediği öğrenildi. Southampton altyapı kategorilerinde (U18, U21 ve U23) düzenli olarak forma giyen Bragg, A takım seviyesinde de 22 maçta görev alarak dikkatleri üzerine çekti. Bu süreçte 1 gol kaydeden genç oyuncu, sahadaki olgun performansı tam not aldı.

JUAN VE DENNİS VEDAYA HAZIRLANIYOR

GÖZTEPE'DE transfer hareketliliği hız kesmeden sürerken, takımdan ayrılması beklenen iki isim Brezilyalı golcü Juan Silva ile Nijeryalı orta saha Anthony Dennis oldu. Sarı-kırmızılı kulübün, iki oyuncuya gelen teklifleri değerlendirdiği ve Sport Republic yönetiminin uygun bonservis bedelinin oluşması halinde transferleri kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedeflediği öğrenildi. Daha önce Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in gündemine gelen Juan Silva için bu kez Almanya 2. Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Elversberg'in devreye girdiği ve Göztepe yönetimiyle resmi temaslara başladığı belirtildi. Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'e ise Premier Lig temsilcisi Coventry City'nin ilgisinin sürdüğü, bunun yanı sıra Avrupa'dan başka kulüplerin de oyuncu için sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı ifade edildi. Yönetimin, iki oyuncunun satışından önemli bir bonservis geliri elde ederek transfer bütçesini güçlendirmeyi planladığı öğrenildi.