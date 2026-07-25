Hazırlık maçlarında Göztepe şovu

GÖZTEPE, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 4. hazırlık maçını da kazanarak kamp performansını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk'ı 2-1 mağlup ederek hazırlık karşılaşmalarında 4'te 4 yaptı. Göztepe mücadeleye Arda Özçimen, Arda Okan, Bokele, Godoi, Sundberg, Cherni, Rhaldney, Matos, Antunes, Armstrong ve Henrique ilk 11'iyle başladı. Karşılaşmanın yıldızı ise yeni transfer Sinclair Armstrong oldu. İrlandalı golcü, 38 ve 50. dakikalarda attığı iki golle takımına galibiyeti getirirken, kamp dönemindeki etkili performansını da sürdürdü.

ARMSTRONG PARLADI

HAZIRLIK maçlarında gösterdiği bitiricilik, doğru pozisyon alışı ve fizik gücüyle dikkat çeken Armstrong, teknik heyete güven verirken taraftarlara da yeni sezon öncesi büyük umut aşıladı. Kısa sürede hücum hattının en önemli ismi olmayı başaran golcü oyuncu, adeta "durdurulamıyor" görüntüsü çizerek Göztepe'nin yeni sezondaki en önemli gol silahlarından biri olacağının sinyallerini verdi. Slovenya kampında daha önce Gorica ve LNZ Cherkasy'i 2-0, Al Dhafra'yı ise 2-1 mağlup eden Göztepe, böylece hazırlık sürecindeki galibiyet serisini dört maça çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, Slovenya kampındaki son hazırlık maçında yarın Hırvatistan temsilcisi Rudes ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, bu mücadelenin ardından kampı tamamlayarak Türkiye'ye dönecek.