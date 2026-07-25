Kara Kartal umut dolu

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında Midtjylland'ı Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Siyahbeyazlılar, 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak rövanşta tur biletini almak için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirtirken, kaçan fırsatlara dikkat çekerek skorun daha farklı olabileceğini ifade etti. Orkun Kökçü ve Salih Özcan da oyun kontrolünü büyük bölümde ellerinde tuttuklarını ve rövanşa avantajlı gittiklerini vurguladı.

DJALO'DA KORKULAN OLMADI

MAÇIN ardından Danimarka basını da Beşiktaş'ın performansını öne çıkardı. Yapılan değerlendirmelerde Midtjylland'ın özellikle maçın kritik bölümünde oyuna ortak olmakta zorlandığı ve Beşiktaş'ın baskılı futboluyla galibiyeti hak ettiği yorumları yapıldı. Siyah-beyazlıların daha farklı bir skorla kazanabilecek pozisyonlar bulduğu da manşetlere taşındı. Öte yandan Beşiktaş'a iyi haber savunmadan geldi. Karşılaşmada sakatlanan Tiago Djalo'nun iyi durumda olduğu ve rövanş maçında forma giyebileceği öğrenildi