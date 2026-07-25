Karşıyaka’ya 21’lik eldiven

3. Lig'de üst üste transferlerle şampiyonluğun şimdiden en büyük adaylarından olan Karşıyaka, eksik olduğu kaleci mevkiisi için Etimesgutspor'un 2005 doğumlu kalecisi Burak Tuğ'un transferi için kulübü ile bonservis pazarlığında sona geldi. Oyuncu ile prensipte anlaşan Kaf-Kaf, kısa süre içinde genç file bekçisini İzmir'e getirecek. 3. Lig ekibi Etimesgutspor altyapısından yetişen ve Ankara ekibinde toplam 29 maça çıkan 21 yaşındaki kalecinin kulübü ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitiyordu. Türkiye U19 Milli Takımı'ndan da davet alan 1.98 metre boyundaki genç eldivenin, Burhanettin Basatemür'ün elinde daha da parlaması bekleniyor.

ALTYAPIDAN TAKVİYE

3'ÜNCÜ Lig kulüplerinden Karşıyaka, kadrosuna altyapısından yeni bir takviye yaptı. Yeşil-kırmızılılarda 18 yaşındaki kaleci Ersen Batın Güler profesyonel yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen başarılı kalecimiz Ersen Batın Güler ile profesyonel sözleşme imzaladık. Ersen Batın'ın Karşıyaka armasını gururla taşıyacağı uzun, sağlıklı ve başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi. Çamdibigücü'nde futbola başlayan genç file bekçisi, İzmir DSİ Spor altyapısından 2021'de Karşıyaka'ya transfer oldu. Ersen Batın, yeşil-kırmızılı formayla U15, U16, U17 ve U19 yaş gruplarında toplam 72 maça çıktı. Karşıyaka geçen hafta altyapıdan sağ bek Arda Baran Eren'i (21) de profesyonel yapmıştı.