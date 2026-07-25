Yolun sonu kupa olsun

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde bugün ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek. Makau'daki East Asian Games Dome'da oynanacak mücadele TSİ 14.30'da başlayacak. Filenin Sultanları, rakibini mağlup ederek üst üste dördüncü kez Çin'i yenmeyi ve adını finale yazdırmayı hedefliyor. Daniele Santarelli yönetimindeki milliler, VNL lig etabını 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayarak finallere katılmaya hak kazandı. Türkiye, çeyrek finalde Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı Kanada'yı eleyerek son dört takım arasına kalırken, ev sahibi Çin ise turnuvanın favorilerinden ABD'yi 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

FİNAL YARIN OLACAK

FİLENİN Sultanları, lig etabında Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Bulgaristan, Kanada, Belçika, Çin, Çekya, Sırbistan ve Almanya karşısında galibiyet alırken; İtalya, Brezilya ve Japonya'ya mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, özellikle Ankara etabında yakaladığı çıkışla final etabına moralli gelmeyi başardı. Yarı finalin diğer ayağında ise son şampiyon İtalya ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Dev mücadele bugün TSİ 11.00'de oynanacak ve finalde Türkiye-Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak ekip belli olacak. Makau'daki organizasyonda madalya maçları ise pazar günü oynanacak. Üçüncülük karşılaşması TSİ 11.00'de başlayacak, 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonunu belirleyecek final mücadelesi ise TSİ 14.30'da voleybolseverlerle buluşacak.