Başkan Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı arayarak sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makao şehrinde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. TSİ 14.30'da başlayan büyük finalde rakibine set avantajı tanımayan Ay-Yıldızlılar, bu üstün performansıyla turnuva tarihinde ikinci kez altın madalyanın sahibi oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Dev zafer sonrası ilk tebrik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı arayarak sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.