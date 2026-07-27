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Beşiktaş'ta yoğun transfer dönemi! Portekizli yıldıza yakın temas

Beşiktaş'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Portekizli yıldız Rafael Leao için harekete geçtiği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, yıldız oyuncunun transfer şartlarını görüşmek üzere Milan cephesiyle temas kurduğu ve taraflar arasında ilk görüşmelerin başladığı iddia edildi.

SABAH

Giriş Tarihi:

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Milan'ın dünyaca ünlü kanat oyuncusu Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ileri sürüldü. Siyah-beyazlıların, Portekizli yıldızın transferi konusunda İtalyan kulübüyle temas kurduğu ve ilk görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

PORTEKİZLİ YILDIZA TRANSFER HAMLESİ

Siyah-beyazlıların, hücum hattına yapılacak takviye konusunda Rafael Leao'yu gündemine aldığı iddia edildi. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızın transferi için harekete geçtiği kaydedildi.

DEVREYE GİRİLDİ

Sacha Tavoileri'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Rafael Leao transferinde devreye girdiği vurgulandı. Portekizli yıldızın menajeriyle Beşiktaş'ın görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

Rafael Leao'nun adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılıyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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