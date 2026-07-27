Beşiktaş'ta yoğun transfer dönemi! Portekizli yıldıza yakın temas

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Milan'ın dünyaca ünlü kanat oyuncusu Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ileri sürüldü. Siyah-beyazlıların, Portekizli yıldızın transferi konusunda İtalyan kulübüyle temas kurduğu ve ilk görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi.
PORTEKİZLİ YILDIZA TRANSFER HAMLESİ
Siyah-beyazlıların, hücum hattına yapılacak takviye konusunda Rafael Leao'yu gündemine aldığı iddia edildi. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızın transferi için harekete geçtiği kaydedildi.
DEVREYE GİRİLDİ
Sacha Tavoileri'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Rafael Leao transferinde devreye girdiği vurgulandı. Portekizli yıldızın menajeriyle Beşiktaş'ın görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.
Rafael Leao'nun adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılıyor.