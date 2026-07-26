Haberler Spor Ezeli rakibin eski yıldızına kanca! Galatasaray'dan sürpriz transfer girişimi Ezeli rakibin eski yıldızına kanca! Galatasaray'dan sürpriz transfer girişimi Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için eski altyapı oyuncusu Yusuf Akçiçek'i yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Al Hilal ile kiralama görüşmeleri sürerken, genç stoperin Türkiye'ye dönmeye olumlu baktığı ve transfer sürecinde önemli mesafe kaydedildiği öğrenildi. HABER MERKEZİ









Galatasaray, yeni sezon planlaması kapsamında savunma hattını genç ve yerli bir takviyeyle güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, stoper rotasyonunu genişletme hedefi doğrultusunda altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek'i yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

YUSUF AKÇİÇEK GÜNDEMDE Galatasaray'ın altyapısından yetiştikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezon 22 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'in yolunu tutmuştu. Suudi Arabistan'da beklediği forma şansını bulamayan genç stoper için Türkiye'ye dönüş ihtimali güçlenirken, sarı-kırmızılılar eski oyuncusunu yeniden kadroya katmak için harekete geçti.