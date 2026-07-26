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Haberler Spor Ezeli rakibin eski yıldızına kanca! Galatasaray'dan sürpriz transfer girişimi

Ezeli rakibin eski yıldızına kanca! Galatasaray'dan sürpriz transfer girişimi

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için eski altyapı oyuncusu Yusuf Akçiçek'i yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Al Hilal ile kiralama görüşmeleri sürerken, genç stoperin Türkiye'ye dönmeye olumlu baktığı ve transfer sürecinde önemli mesafe kaydedildiği öğrenildi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Galatasaray, yeni sezon planlaması kapsamında savunma hattını genç ve yerli bir takviyeyle güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, stoper rotasyonunu genişletme hedefi doğrultusunda altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek'i yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

YUSUF AKÇİÇEK GÜNDEMDE

Galatasaray'ın altyapısından yetiştikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezon 22 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'in yolunu tutmuştu. Suudi Arabistan'da beklediği forma şansını bulamayan genç stoper için Türkiye'ye dönüş ihtimali güçlenirken, sarı-kırmızılılar eski oyuncusunu yeniden kadroya katmak için harekete geçti.

OKAN BURUK'TAN TRANSFERE ONAY

Teknik direktör Okan Buruk'un, savunma rotasyonunu güçlendirmek adına Yusuf Akçiçek transferine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Buruk'un, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın alternatifleri arasında genç savunmacıyı görmek istediği belirtilirken, oyuncunun yerli statüsünde olması ve kulübün altyapısından yetişmesi transferi daha da cazip hale getiriyor.

AL HİLAL İLE TEMASLAR BAŞLADI

Galatasaray yönetimi, 20 yaşındaki stoperi kiralık olarak kadroya katabilmek için Al Hilal ile görüşmelere başladı. Suudi Arabistan ekibinin de kiralama formülüne sıcak baktığı ifade edilirken, tarafların anlaşma şartları üzerinde temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

SATIN ALMA ZORUNLULUĞU OLMAYACAK

Planlanan kiralama anlaşmasına zorunlu satın alma maddesinin eklenmesi düşünülmüyor. Galatasaray'ın, Yusuf Akçiçek'in sezon içindeki performansını değerlendirdikten sonra bonservisi konusunda nihai kararını vermeyi planladığı öğrenildi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Geçtiğimiz sezon Al Hilal formasıyla 12 maçta görev yapan ve toplam 616 dakika sahada kalan Yusuf Akçiçek, düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki savunmacının, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da yeniden Türkiye'de forma giymeye olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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