Mehmet Akif Üstündağ’dan VNL Şampiyonluğu sonrası açıklama

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki şampiyonluğunu değerlendirerek açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMIZ İNANILMAZ BİR PERFORMANS GÖSTERDİ"

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan maçın ardından açıklamalarda bulunan Üstündağ, "Kolay değil. Dünyanın 18 takımıyla yola çıkıyorsunuz, üç etapta mücadele ediyorsunuz. Ardından final etabına gelerek çeyrek final, yarı final ve final oynuyorsunuz. Takımımız inanılmaz bir performans gösterdi." dedi.

Milli takımın inançlı ve mücadeleci bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Üstündağ, "İnanan bir takımımız var. Hırsıyla, isteğiyle ve arzusuyla ülkesine layık olmaya, milletimizi gururlandırmaya çalışıyor. Bu gururu da bize yaşattılar. Bugün bizleri yalnız bırakmayan Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Uzak bir yoldan geldi. Hava muhalefetine rağmen maça yetişti. Maç biter bitmez ilk arayan da Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Sporcularımızı tek tek tebrik etti." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk töreninde İstiklal Marşı'nın okunmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Üstündağ, "İstiklal Marşı'mızı dinlerken gururlanmamak, tüylerin diken diken olmaması mümkün değil. Bize bu güzellikleri yaşattıkları için sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Bugüne gelmemizde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Üstündağ, bir sonraki hedeflerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda da bu mutluluğu ülkemizde hep birlikte yaşarız. Sporcularımızın ellerine, emeklerine sağlık." şeklinde sözlerini tamamladı.