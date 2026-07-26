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Salah transferinde son durum! Serdal Adalı'dan flaş açıklama

Yıldız transferde gaza basan Beşiktaş'ta Mohamed Salah operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim Mısırlı dünya yıldızına rakamları son kez güncelleyerek sunarken, Başkan Serdal Adalı'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

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Siyah-beyazlı camiada Mohamed Salah heyecanı dorukta: Beşiktaş yönetimi transferin kilit ismine son kozunu oynadı! Başkan Serdal Adalı'dan gelen kararlı açıklama gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar…

Beşiktaş, dünya çapındaki Mohamed Salah transferini en doğru mali şartlarda bitirmek için menajer Ramy Abbas'la yürütülen görüşmelerde sona yaklaştı. Başkan Serdal Adalı'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği kritik zirvede, oyuncuyla yıllık 12 milyon Euro ve 2 yıllık kontrat şartlarında prensip anlaşmasına varılmıştı.

KOMİSYON TALEBİNDE YUMUŞAMA

Ramy Abbas'ın 2 yıllık sözleşme üzerinden %35 komisyon istemesi Başkan Adalı'nın tepkisini çekmişti. Yoğun geçen pazarlık maratonunun ardından menajer Abbas, komisyon talebini 7.5 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya kadar çekti.

İSTANBUL'A DAVET BEKLENİYOR

Daha önce Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Vincenzo Italiano ve Futbol Direktörü Önder Özen'le yaptığı görüntülü görüşmelerde İstanbul'a gelmeye hazır olduğunu belirten Mohamed Salah, resmi imza için tatil dönüşü İstanbul'a davet edilecek.

BAŞKAN ADALI'DAN AÇIKLAMA

Başkan Serdal Adalı, Mohamed Salah ve menajeri Ramy Abbas'la görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Orta Çizgi'ye konuşan Adalı, "Bir süredir oyuncu ve temsilcisiyle transferin tüm detaylarını kapsayan görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tarafımıza iletilen talebi tüm yönleriyle müzakare ederek oyuncu cephesine resmi son teklifimizi ilettik. Mohamed Salah konusunda gelinen son durum budur. İlk görüşmelerden bu yana talep edilen tüm artış ve düzenlemeleri Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde değerlendirip son teklifimizi sunduk. Artık karar sırası oyuncu tarafındadır ve kısa süre içinde yanıt vermelerini istedik" dedi.

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