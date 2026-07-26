Salah transferinde son durum! Serdal Adalı'dan flaş açıklama

BAŞKAN ADALI'DAN AÇIKLAMA

Başkan Serdal Adalı, Mohamed Salah ve menajeri Ramy Abbas'la görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Orta Çizgi'ye konuşan Adalı, "Bir süredir oyuncu ve temsilcisiyle transferin tüm detaylarını kapsayan görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tarafımıza iletilen talebi tüm yönleriyle müzakare ederek oyuncu cephesine resmi son teklifimizi ilettik. Mohamed Salah konusunda gelinen son durum budur. İlk görüşmelerden bu yana talep edilen tüm artış ve düzenlemeleri Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde değerlendirip son teklifimizi sunduk. Artık karar sırası oyuncu tarafındadır ve kısa süre içinde yanıt vermelerini istedik" dedi.