Şampiyon Filenin Sultanları! Vargas alev aldı, Baladın ve Aydın sahneyi inletti!

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup eden A Millî Kadın Voleybol Takımı, altın madalyanın sahibi oldu. Kıyasıya rekabete sahne olan dev finalde sahneye çıkan Melissa Vargas, üstün performansıyla şampiyonluğun kaderini belirleyen isim oldu.
VARGAS 33 SAYI ÜRETTİ
Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas, Brezilya ile oynanan finalde 33 sayılık performans sergiledi. Melissa Vargas, 33 sayılık performansıyla finalin en skorer oyuncusu oldu.
Öte yandan Melissa Vargas, VNL'de toplam 293 sayılık performansıyla en skorer ikinci oyuncu unvanını ele geçirdi.
HANDE'DEN 19 SAYI
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Hande Baladın'ın 19 sayılık performansı ön plana çıktı. Filenin Sultanları'nda yıldızlaşan bir diğer isim 15 sayılık performansıyla İlkin Aydın oldu.
BREZİLYA'DAN RÖVANŞ ALINDI
Türkiye, Brezilya'dan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın rövanşını aldı. Paris'te rakibine bronz madalya maçını kaybeden Türkiye, iki yıl sonra Brezilya ile bir madalya maçında daha karşı karşıya geldi.
Bu kez rakibini mağlup ederek şampiyon olan ay-yıldızlı ekip, olimpiyattaki yenilginin de rövanşını aldı.
ZİRVE YİNE TÜRKİYE'NİN
Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez yer aldığı finallerde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyon olan milli takım, 2018'de ise finalde ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı.
KUPA TÖRENİ
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı.
Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da düzenlenen organizasyonda, final karşılaşmasının ardından ödül töreni düzenlendi.
Ödül töreninde, şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ikinci Brezilya'nın oyuncuları ve teknik heyetine madalyaları takdim edildi.