Şampiyon Filenin Sultanları! Vargas alev aldı, Baladın ve Aydın sahneyi inletti!

HANDE'DEN 19 SAYI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Hande Baladın'ın 19 sayılık performansı ön plana çıktı. Filenin Sultanları'nda yıldızlaşan bir diğer isim 15 sayılık performansıyla İlkin Aydın oldu.

BREZİLYA'DAN RÖVANŞ ALINDI

Türkiye, Brezilya'dan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın rövanşını aldı. Paris'te rakibine bronz madalya maçını kaybeden Türkiye, iki yıl sonra Brezilya ile bir madalya maçında daha karşı karşıya geldi.

Bu kez rakibini mağlup ederek şampiyon olan ay-yıldızlı ekip, olimpiyattaki yenilginin de rövanşını aldı.