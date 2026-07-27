Fenerbahçe transfer uçağını kaldırdı! Gözler yıldız oyuncuda...

Daha önce Fenerbahçe'nin oyuncu için önerdiği maaş da duyurulmuştu. La Gazetta dello Sports'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Portekizli futbolcuya maaş olarak 8 milyon euro önermişti. Haberde, Leao'ya 20 maça çıkması halinde 1.5 milyon euro, 15 gol atması halinde 1,5 milyon euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde 1 milyon euro ve 5 yıllık sözleşme teklif edildiği de aktarılmıştı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Leao, Brezilya'da yayın PodPah isimli YouTube kanalına verdiği röportajda geleceği hakkında konuştu. Transferi için Leao, "Kulüple kariyerimde yeni bir deneyim olasılığı hakkında konuşmuştum. Bunun olup olmayacağını bilmiyorum, 29'unda oraya (Milan'a) gitmem gerekiyor ve orada olduğum sürece, bana her şeyi veren formama her zaman saygı duyarak elimden gelenin en iyisini vereceğim. Bana her açıdan çok yardımcı oldular ancak hayatta başka şeyler için de hedeflerimiz var ve eğer bu olursa seçenekleri değerlendireceğim, ama ben hala bir Milan oyuncusuyum." dedi.