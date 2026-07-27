Fenerbahçe transfer uçağını kaldırdı! Gözler yıldız oyuncuda...

Fenerbahçe'de bir yandan Şampiyonlar Ligi hedefi için mücadele devam ederken, diğer yandan transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin, hücum hattını güçlendirmek için Rafael Leao transferi konusunda düğmeye bastığı ve Portekizli yıldız için somut adımlar attığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takım, Milan forması giyen oyuncu için İtalyan ekibiyle yüz yüze görüşecek. Fenerbahçe Yöneticisi Cihan Kamer, özel uçağı ile Rafael Leao cephesi ve kulüple görüşmelerde bulunmak için Milano'ya uçtu.
Gianluigi Longari'nin haberine önümüzdeki saatlerde transfer için görüşmelerin hızlanması bekleniyor.
ÖNERİLEN MAAŞ
Daha önce Fenerbahçe'nin oyuncu için önerdiği maaş da duyurulmuştu. La Gazetta dello Sports'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Portekizli futbolcuya maaş olarak 8 milyon euro önermişti. Haberde, Leao'ya 20 maça çıkması halinde 1.5 milyon euro, 15 gol atması halinde 1,5 milyon euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde 1 milyon euro ve 5 yıllık sözleşme teklif edildiği de aktarılmıştı.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Leao, Brezilya'da yayın PodPah isimli YouTube kanalına verdiği röportajda geleceği hakkında konuştu. Transferi için Leao, "Kulüple kariyerimde yeni bir deneyim olasılığı hakkında konuşmuştum. Bunun olup olmayacağını bilmiyorum, 29'unda oraya (Milan'a) gitmem gerekiyor ve orada olduğum sürece, bana her şeyi veren formama her zaman saygı duyarak elimden gelenin en iyisini vereceğim. Bana her açıdan çok yardımcı oldular ancak hayatta başka şeyler için de hedeflerimiz var ve eğer bu olursa seçenekleri değerlendireceğim, ama ben hala bir Milan oyuncusuyum." dedi.
Rafael Leao, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinin forması altında tüm kulvarlarda toplamda 31 karşılaşmada görev aldı.