Fenerbahçe’de Archie Brown alarmı! Avrupa devleri harekete geçti

Fenerbahçe'nin savunmadaki önemli isimlerinden Archie Brown, sergilediği başarılı performansla İngiltere'den iki dev kulübün ilgisini çekti. Sarı-lacivertli yönetim ise yıldız oyuncu için kapıyı açacağı rakamı belirleyerek transfer sürecindeki şartlarını ortaya koydu.
İngiltere'den gelen haberlere göre Manchester United ve Chelsea, Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Archie Brown'ı transfer listesine aldı. İki Premier Lig ekibinin de İngiliz oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki günlerde sarı-lacivertli kulüple temas kurabileceği belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO
Archie Brown'ın olası transferi konusunda aceleci davranmayan Fenerbahçe yönetiminin, oyuncu için yüksek bir bonservis talep ettiği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz futbolcunun ayrılığı halinde kasasına en az 20 milyon Euro koymayı hedeflediği kaydedildi.
BROWN KISA SÜREDE VAZGEÇİLMEZ OLDU
2025 yaz transfer döneminde Gent'ten 8 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Archie Brown, kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin önemli parçalarından biri haline geldi. Savunmadaki güçlü fiziği ve yüksek temposunun yanı sıra hücum katkısıyla da dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 38 resmi karşılaşmada forma giydi.
12 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI
Başarılı sol bek, söz konusu maçlarda 5 gol ve 7 asist üreterek toplamda 12 gole doğrudan katkı sundu. Brown'ın atletizmi, sürati ve hücumdaki etkili bindirmeleri, Premier Lig ekiplerinin ilgisini artıran en önemli özellikleri arasında gösteriliyor