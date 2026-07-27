Fenerbahçe’de Archie Brown alarmı! Avrupa devleri harekete geçti

Fenerbahçe 'nin savunmadaki önemli isimlerinden Archie Brown , sergilediği başarılı performansla İngiltere 'den iki dev kulübün ilgisini çekti. Sarı-lacivertli yönetim ise yıldız oyuncu için kapıyı açacağı rakamı belirleyerek transfer sürecindeki şartlarını ortaya koydu.

İngiltere'den gelen haberlere göre Manchester United ve Chelsea, Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Archie Brown'ı transfer listesine aldı. İki Premier Lig ekibinin de İngiliz oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki günlerde sarı-lacivertli kulüple temas kurabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Archie Brown'ın olası transferi konusunda aceleci davranmayan Fenerbahçe yönetiminin, oyuncu için yüksek bir bonservis talep ettiği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz futbolcunun ayrılığı halinde kasasına en az 20 milyon Euro koymayı hedeflediği kaydedildi.