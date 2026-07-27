Manisa FK’da Morina tamam

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisa
Futbol Kulübü, 19 yaşındaki İsviçreli sağ kanat Alisan Morina ile anlaşma sağladı. İsviçre
'nin Winterthur kulübünde forma giyen genç futbolcunun 3 gündür Manisa'da olduğu ve ailesiyle kenti gezdiği bildirildi. Manisa temsilcisinin teklifine olumlu bakan Morina'nın bu hafta içinde siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Geçen sezon 19 Elit Ligi'nde 38 maça çıkan Morina 8 kez fileleri sarstı. Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Birama Toure ve savunma oyuncusu Yasin Güreler'in mukavelelerini uzattı. 28 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Atakan Çankaya'yla 1 yıllık, 32 yaşındaki Malili golcü Cheikne Sylla'yla 2 yıllık, 21 yaşındaki Gabonlu kanat oyuncusu Noha Lemina'yla 2+1 yıllık, 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Julian Anziani'yle 2 yıllık, 26 yaşındaki kaleci Yüksel Egemen Yaylı'yla da 3 yıllık sözleşme imzaladı.