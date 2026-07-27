Miura, 59 yaşında ağları havalandırdı

Japon
futbol efsanesi Kazuyoshi Miura
, futbol kariyerine yaşına meydan okuyarak devam ediyor. "Kral Kazu" olarak sevgiyle anılan deneyimli golcü, yaklaşık 4 yıl sonra çıktığı ilk resmi maçta gol atmayı başardı. İmparatorluk Kupası mücadelesinde Fukushima United, Iwaki Furukawa'yı 7-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırırken, Miura da gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 59 yaş ve 149 günlük Miura, karşılaşmanın 52. dakikasında takımını 5-0 öne geçiren gole imza attı. Deneyimli futbolcu, golünden yalnızca üç dakika sonra oyundan alındı. Eski Japon milli futbolcu, üçüncü lig ekiplerinden Fukushima United ile olan kiralık sözleşmesini Haziran 2027'ye kadar uzattıktan sonra profesyonel kariyerinin 42. sezonuna hazırlanıyor.