  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Aliağa FK’dan kaleci hamlesi

Aliağa FK’dan kaleci hamlesi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Aliağa FK’dan kaleci hamlesi
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü'nde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-siyahlı İzmir temsilcisinin, 26 yaşındaki kaleci Halil Yeral ile görüştüğü ve anlaşmanın sağlandığı ifade edildi. Ufak detayların ardından Halil'in Aliağa FK ile resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Akhisarspor altyapısından yetişen deneyimli eldiven, Samsunspor, Eyüpspor ve Adana 01 FK'da görev aldı. Geçen sezon Adana 01 FK'da 2'nci Lig'de 20 maça çıkan Halil Yeral bin 768 dakika süre aldı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA