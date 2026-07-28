Aliağa FK’dan kaleci hamlesi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü'nde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-siyahlı İzmir
temsilcisinin, 26 yaşındaki kaleci Halil Yeral ile görüştüğü ve anlaşmanın sağlandığı ifade edildi. Ufak detayların ardından Halil'in Aliağa FK
ile resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Akhisarspor altyapısından yetişen deneyimli eldiven, Samsunspor
, Eyüpspor
ve Adana 01 FK'da görev aldı. Geçen sezon Adana 01 FK'da 2'nci Lig'de 20 maça çıkan Halil Yeral bin 768 dakika süre aldı.