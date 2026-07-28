Balıkesirspor’da takviye sürüyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Balıkesirspor
, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bal-Kes, son olarak Malatya Yeşilyurtspor forması giyen Ahmet Uzun'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezonu Malatya Yeşilyurtspor'da kiralık geçiren Ankara Keçiörengücü
oyuncusu Ahmet Uzun ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon play-off finali oynama başarısı gösteren 24 yaşındaki sağ bek Ahmet'e camiamıza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.