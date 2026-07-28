Haberler Spor Biz voleybol ülkesiyiz! Biz voleybol ülkesiyiz! A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) 2023 yılının ardından tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanırken, altyapı milli takımlarından gelen kupalar ve erkeklerde yazılan ilkler, filede ulaşılan seviyeyi gözler önüne serdi. BERKE ÖZBAY













Türk voleybolu, 2026 yazında elde ettiği tarihi başarılarla dünyanın en güçlü ülkeleri arasındaki yerini bir kez daha perçinledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek 2023 yılının ardından tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanırken, altyapı milli takımlarından gelen kupalar ve erkeklerde yazılan ilkler, Türk voleybolunun ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi. "Filenin Sultanları", güçlü rakibi Brezilya karşısında sergilediği üstün performansla Milletler Ligi kupasını bir kez daha Türkiye'ye getirirken, son yıllarda Avrupa Şampiyonluğu, Milletler Ligi zaferleri ve dünya sıralamasındaki istikrarlı konumuyla başarısının tesadüf olmadığını gösterdi. Ay-yıldızlı ekip, uluslararası organizasyonlarda elde ettiği sonuçlarla dünya voleybolunun en önemli markalarından biri haline geldi.





ABLALARININ İZİNDELER

Geleceğin yıldızları da büyüklerinin izinden yürüdü. U16 Kadın Milli Takımı, Balkan Şampiyonası finalinde Yunanistan'ı mağlup ederek namağlup şampiyon olurken, U17 Kadın Milli Takımı da finalde Arnavutluk'u yenerek altın madalyaya uzandı. İki takımın da turnuvayı yenilgisiz tamamlaması, Türk voleybolunda altyapı sisteminin ne kadar güçlü çalıştığını bir kez daha kanıtladı. Başarılar bununla da sınırlı kalmadı. Yaklaşık iki hafta önce U18 Kadın Milli Takımı Avrupa ikinciliğini elde ederek geleceğe dair umut verirken, erkek voleybolunda da tarihi bir eşik aşıldı.