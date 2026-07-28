Biz voleybol ülkesiyiz!

Türk voleybolu, 2026 yazında elde ettiği tarihi başarılarla dünyanın en güçlü ülkeleri arasındaki yerini bir kez daha perçinledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek 2023 yılının ardından tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanırken, altyapı milli takımlarından gelen kupalar ve erkeklerde yazılan ilkler, Türk voleybolunun ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi. "Filenin Sultanları", güçlü rakibi Brezilya karşısında sergilediği üstün performansla Milletler Ligi kupasını bir kez daha Türkiye'ye getirirken, son yıllarda Avrupa Şampiyonluğu, Milletler Ligi zaferleri ve dünya sıralamasındaki istikrarlı konumuyla başarısının tesadüf olmadığını gösterdi. Ay-yıldızlı ekip, uluslararası organizasyonlarda elde ettiği sonuçlarla dünya voleybolunun en önemli markalarından biri haline geldi.
ABLALARININ İZİNDELER
Geleceğin yıldızları da büyüklerinin izinden yürüdü. U16 Kadın Milli Takımı, Balkan Şampiyonası finalinde Yunanistan'ı mağlup ederek namağlup şampiyon olurken, U17 Kadın Milli Takımı da finalde Arnavutluk'u yenerek altın madalyaya uzandı. İki takımın da turnuvayı yenilgisiz tamamlaması, Türk voleybolunda altyapı sisteminin ne kadar güçlü çalıştığını bir kez daha kanıtladı. Başarılar bununla da sınırlı kalmadı. Yaklaşık iki hafta önce U18 Kadın Milli Takımı Avrupa ikinciliğini elde ederek geleceğe dair umut verirken, erkek voleybolunda da tarihi bir eşik aşıldı.
EFELER İLKE İMZA ATTI
Filenin Efeleri, FIVB Milletler Ligi'nde tarihinde ilk kez finallere kalmayı başardı. Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde yarın TSİ 10.00'da Slovenya ile karşı karşıya gelerek yeni bir ilke daha imza atmanın mücadelesini verecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünya çapındaki başarıları, altyapı kategorilerinde peş peşe gelen şampiyonluklar ve Filenin Efeleri'nin yükselişi, Türkiye'nin artık sadece voleybolu seven bir ülke değil, her yaş kategorisinde zirveyi hedefleyen gerçek bir 'Voleybol ülkesi' olduğunu gösteriyor. 2026 yazı, Türk voleybol tarihine unutulmayacak başarıların yaşandığı bir dönem olarak şimdiden adını yazdırmış durumda. Filenin Sultanları'nda gözler şimdi, Türkiye, Azerbaycan, İsveç ve Çekya'da 21 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na çevrildi.
İKİ KARDEŞ TEK KUPA
Filenin Sultanları'nın FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası Saliha Şahin ve Elif Şahin'in yaşadığı gurur dolu anlar büyük ilgi gördü. Milli formayı birlikte terleten iki kardeş, zaferin ardından VNL kupasını birlikte kaldırarak unutulmaz bir görüntüye imza attı. Kariyerlerinde önemli başarılara ulaşan Saliha ve Elif Şahin'in ay-yıldızlı forma altında aynı hedef için mücadele edip şampiyonluk kupasına birlikte uzanması, voleybolseverlerin büyük beğenisini kazandı. İki kardeşin mutluluğu, Filenin Sultanları'nın tarihi başarısına ayrı bir anlam kattı.
SULTANLARA COŞKULU KARŞILAMA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Şampiyonu olarak yurda geri döndü. Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılanan sporcuların boynuna çelenk geçirildi. Kaptan Gizem Örge, "Böyle karşılanmak gerçekten harika. Döktüğümüz her ter, emek bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra, ilk heyecanı gördükten sonra sosyal medyada, televizyonda olsun ülkemizin bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, bizimle aynı gözyaşını görmek gerçekten her emeğe değer. İnşallah daha nicelerine" ifadelerine yer verdi.