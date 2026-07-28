Haberler Spor Fenerbahçe'yi yıkan Mourinho kararı! Yıldız golcü için son sözünü söyledi Fenerbahçe'yi yıkan Mourinho kararı! Yıldız golcü için son sözünü söyledi Fenerbahçe'nin forvet hattı için gündemine aldığı Real Madrid'in genç golcüsüyle ilgili gelişmeler İspanya'da geniş yankı uyandırdı. Sarı-lacivertlilerin nabız yokladığı yıldız isim için Jose Mourinho'nun tavrı netleşirken, İspanyol basını deneyimli teknik adamın kararını duyurdu. HABER MERKEZİ









Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Real Madrid'in genç golcüsü Gonzalo Garcia'ya yönelik ilgisi İspanya basınında gündem oldu. Sarı-lacivertlilerin şartlarını araştırdığı yıldız oyuncu için Jose Mourinho'nun devreye girdiği ve transfer sürecinde belirleyici bir rol üstlendiği öne sürüldü.

MOURINHO'DAN GARCIA İÇİN NET TAVIR Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Gonzalo Garcia için sıcak bir gelişme yaşandı. İspanyol basınından MARCA'nın haberine göre, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho genç golcünün geleceğiyle ilgili kararını verdi. Portekizli teknik adamın, oyuncunun takımda kalmasını istediği ve olası bir ayrılığa onay vermediği belirtildi.