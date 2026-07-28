Fenerbahçe'yi yıkan Mourinho kararı! Yıldız golcü için son sözünü söyledi

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Real Madrid'in genç golcüsü Gonzalo Garcia'ya yönelik ilgisi İspanya basınında gündem oldu. Sarı-lacivertlilerin şartlarını araştırdığı yıldız oyuncu için Jose Mourinho'nun devreye girdiği ve transfer sürecinde belirleyici bir rol üstlendiği öne sürüldü.
MOURINHO'DAN GARCIA İÇİN NET TAVIR
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Gonzalo Garcia için sıcak bir gelişme yaşandı. İspanyol basınından MARCA'nın haberine göre, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho genç golcünün geleceğiyle ilgili kararını verdi. Portekizli teknik adamın, oyuncunun takımda kalmasını istediği ve olası bir ayrılığa onay vermediği belirtildi.
"VAZGEÇİLMEZ BİR FORVET PROFİLİ"
Haberde Mourinho'nun Gonzalo Garcia'yı oyun planında önemli bir parça olarak gördüğü ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcının, genç forvetin takımda farklı özellikleri bir arada sunabildiğine inandığı ve kadroda bu profile sahip başka bir oyuncunun bulunmadığını düşündüğü aktarıldı.
FENERBAHÇE'NİN TRANSFER PLANI ZORA GİRDİ
Sarı-lacivertlilerin hücum hattını güçlendirmek adına yakından takip ettiği Garcia için Mourinho'nun bu tutumu, transfer ihtimalini zora soktu. Real Madrid cephesinin genç golcüyü kadroda tutma yönündeki yaklaşımı, Fenerbahçe'nin alternatif isimlere yönelmesine neden olabilir.