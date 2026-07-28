FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNALDE | Filenin Efeleri maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Filenin Efeleri, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluk hedefi doğrultusunda çeyrek final sınavına çıkıyor. Slovenya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, güçlü rakibi karşısında yarı final bileti almak için sahada olacak. Kritik mücadelenin saati ve yayın bilgileri sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Filenin Efeleri maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…
FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Erkekler Final Etabı çeyrek finalinde Türkiye ile Slovenya, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Çin'in Ningbo kentinde oynanacak mücadele, TSİ 10.00'da başlayacak.
TÜRKİYE - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Slovenya Milletler Ligi çeyrek final voleybol maçı TRT Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.