FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNALDE | Filenin Efeleri maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Filenin Efeleri, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluk hedefi doğrultusunda çeyrek final sınavına çıkıyor. Slovenya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, güçlü rakibi karşısında yarı final bileti almak için sahada olacak. Kritik mücadelenin saati ve yayın bilgileri sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Filenin Efeleri maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…