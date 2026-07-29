Galatasaray'a veda etmişti! Icardi'nin yeni adresi şoke etti

Galatasaray 'da geçirdiği 4 sezonun ardından sarı-kırmızılılarla yollarını ayıran Mauro Icardi için transfer iddiaları güçleniyor. Serbest oyuncu konumundaki Arjantinli yıldızın peşine İtalya'dan dikkat çeken bir kulüp düşerken, menajerinin yaptığı açıklamalar yeni adresine ilişkin heyecanı artırdı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bonservisi elinde bulunan deneyimli golcü için birçok seçenek masada bulunuyor. Ancak en ciddi adımı atan takımın Como olduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonun ardından kulüpten ayrılarak serbest oyuncu konumuna gelen Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli yıldız için farklı liglerden teklifler gelirken, transfer yarışında öne çıkan kulübün İtalya Serie A ekiplerinden Como olduğu öne sürüldü.

ÇİZMEYE DÖNÜŞ İHTİMALİ GÜNDEMDE

Kariyerinde önemli başarılar elde ettiği İtalya'ya geri dönme ihtimali bulunan Icardi'nin bu seçeneğe sıcak baktığı ifade ediliyor. Serie A deneyimi ve golcü kimliğiyle dikkat çeken yıldız futbolcunun, kariyerinin yeni bölümünde nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Transfer görüşmelerinin hız kazandığı ve tarafların anlaşma zemini aradığı aktarılırken, Icardi'nin kısa süre içerisinde geleceğiyle ilgili net kararını vermesi bekleniyor.

MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Pino, devam eden sürece ilişkin yaptığı açıklamayla transfer iddialarını doğruladı. Pino, oyuncusunun önündeki seçenekleri değerlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"En uygun seçeneği değerlendiriyoruz. İnceleyeceğimiz birkaç seçenek var. Her an karar verebiliriz."