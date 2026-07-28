GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? | Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda tur mücadelesi veren Fenerbahçe, gözünü Górnik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşmasına çevirdi. Bir üst tura yükselmek isteyen sarı-lacivertlilerin kritik sınavı öncesinde maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Górnik Zabrze - Fenerbahçe rövanş maçına ilişkin tüm ayrıntılar...