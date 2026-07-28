GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? | Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda tur mücadelesi veren Fenerbahçe, gözünü Górnik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşmasına çevirdi. Bir üst tura yükselmek isteyen sarı-lacivertlilerin kritik sınavı öncesinde maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Górnik Zabrze - Fenerbahçe rövanş maçına ilişkin tüm ayrıntılar...
GÓRNİK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşması 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak.
GORNİK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi yolculuğundaki bu hayati rövanş karşılaşması S Sport ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.