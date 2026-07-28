İzmir’in gururu Can

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Engel Atlama Türkiye Şampiyonası-Türkiye Ligi 6. Ayak Yarışmaları, İstanbul'da, Kemer Country Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde tamamlandı. Toplam 132 angajman ile gerçekleştirilen yarışmalarda sporcular; Yıldız Biniciler, Genç Biniciler, Genç Yetişkin Biniciler ve Yetişkin Pro Biniciler kategorilerinde Türkiye Şampiyonluğu ünvanı için parkura çıktı. İzmir Atlı Spor Kulübü sporcusu Can Doruk Özdemir, Engel Atlama Türkiye Şampiyonası'nda, Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Can, CSF Blue Lagoon adlı atıyla zirveye adını yazdırma başarısı gösterirken, İzmir'in gururu oldu.

İNÖNÜ KUPASI'NDA 3. OLDU

Can, ardından 60. Yıl Atatürk Kupası Engel Atlama Yarışmaları için İstanbul Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü ev sahipliğin- de yarışlara katıldı. Genç sporcu, organizasyon programında yer alan İsmet İnönü Kupası'nda 'Big Querly K Z' isimli atıyla üçüncü sırayı elde etti. 15 yaşındaki sporcu, genç yaşına rağmen ulusal ve uluslararası birçok derece elde ederek İzmir'i ve ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.