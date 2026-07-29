Ezeli rekabette yeni perde! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünya futbolunun önemli yıldızlarından Rafael Leao için girişimlerini yoğunlaştırdı. Sarı-lacivertli kulüpte Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer'in, Milan forması giyen Portekizli yıldızın transferini sonuçlandırmak amacıyla İtalya'da kritik görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.
MİLAN'DAN KİRALAMA FORMÜLÜNE MESAFELİ YAKLAŞIM
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Rafael Leao yer alıyor. Ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, Portekizli yıldız için Milan yönetimi ve oyuncunun temsilcileriyle resmi görüşmelere hazırlanıyor. İtalyan ekibinin kiralama tekliflerine sıcak bakmadığı, yalnızca bonservisli satış seçeneğini değerlendirdiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin transferi 40 milyon Euro veya daha düşük bir bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı hedeflediği öne sürüldü.
2019 yılında Lille'den Milan'a transfer olan Rafael Leao'nun güncel piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon Euro olduğu ifade edilirken, Portekizli futbolcunun İtalyan kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
LEAO'NUN ARDINDAN GÜNDEM CAN UZUN
Fenerbahçe'nin Rafael Leao transferinde ilerleme sağlaması halinde gözünü bir diğer önemli hedefe çevireceği iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, uzun süredir Galatasaray'ın da gündeminde yer aldığı konuşulan milli futbolcu Can Uzun için resmi adımlar atmaya hazırlandığı öne sürüldü.