Ezeli rekabette yeni perde! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım

MİLAN'DAN KİRALAMA FORMÜLÜNE MESAFELİ YAKLAŞIM

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Rafael Leao yer alıyor. Ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, Portekizli yıldız için Milan yönetimi ve oyuncunun temsilcileriyle resmi görüşmelere hazırlanıyor. İtalyan ekibinin kiralama tekliflerine sıcak bakmadığı, yalnızca bonservisli satış seçeneğini değerlendirdiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin transferi 40 milyon Euro veya daha düşük bir bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı hedeflediği öne sürüldü.