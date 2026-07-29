Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte İrfan Can Eğribayat'ın kararı...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yalnızca gelecek oyuncularla sınırlı kalmıyor. Sarı-lacivertli ekipte kadrodan ayrılması gündemde olan isimlerden İrfan Can Eğribayat hakkında karar verildi. İşte detaylar…
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, deneyimli file bekçisi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. İlk etapta kiralık olarak gönderilmesi planlanan İrfan Can Eğribayat için son karar değişti ve oyuncunun bonservisiyle ayrılmasına onay verildi.
İMZALAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Transferde son detayların tamamlanmasının ardından İrfan Can Eğribayat'ın Ankara'ya giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Tarafların yarın yapılacak görüşmelerle süreci tamamen noktalamayı planladığı öğrenildi.
Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İrfan Can Eğribayat teklifimizi kabul etti. Fenerbahçe'nin cevabını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
FENERBAHÇE KARİYERİ SONA ERİYOR
Göztepe'de sergilediği başarılı performansla dikkat çeken İrfan Can Eğribayat, 2023 yazında 1.2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli ekiple 4 yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki kaleci, zaman zaman forma şansı buldu.