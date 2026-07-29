Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte İrfan Can Eğribayat'ın kararı...

Fenerbahçe 'de transfer hareketliliği yalnızca gelecek oyuncularla sınırlı kalmıyor. Sarı-lacivertli ekipte kadrodan ayrılması gündemde olan isimlerden İrfan Can Eğribayat hakkında karar verildi. İşte detaylar…

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, deneyimli file bekçisi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. İlk etapta kiralık olarak gönderilmesi planlanan İrfan Can Eğribayat için son karar değişti ve oyuncunun bonservisiyle ayrılmasına onay verildi.