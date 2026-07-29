GORNIK ZARBZE - FENERBAHÇE CANLI | İşte Fenerbahçe’nin ilk 11’i

Şampiyonlar Ligi yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Gornik Zabrze deplasmanında tercih edeceği kadro belli oldu. Sarı-lacivertliler, Polonya'daki rövanş mücadelesinde tur için sahaya çıkacak. İşte İsmail Kartal'ın 11'i…

İŞTE 11'LER

GORNIK ZARBZE: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek, Dietnz, Urbanski, Ikia Dimi, Ismaheel, Prekop.

FENERBAHÇE: Mert Günok, Oosterwolde, Skriniar, Ake, Semedo, Fred, Guendouzi, Asensio, Kerem, İrfan Can, Talisca.