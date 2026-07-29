  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor GORNIK ZARBZE - FENERBAHÇE CANLI | İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i

GORNIK ZARBZE - FENERBAHÇE CANLI | İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'ye konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 açıklandı. Zabrze Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. İşte İsmail Kartal'ın 11'i…

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

GORNIK ZARBZE - FENERBAHÇE CANLI | İşte Fenerbahçe’nin ilk 11’i

Şampiyonlar Ligi yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Gornik Zabrze deplasmanında tercih edeceği kadro belli oldu. Sarı-lacivertliler, Polonya'daki rövanş mücadelesinde tur için sahaya çıkacak. İşte İsmail Kartal'ın 11'i…

İŞTE 11'LER

GORNIK ZARBZE: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek, Dietnz, Urbanski, Ikia Dimi, Ismaheel, Prekop.

FENERBAHÇE: Mert Günok, Oosterwolde, Skriniar, Ake, Semedo, Fred, Guendouzi, Asensio, Kerem, İrfan Can, Talisca.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA