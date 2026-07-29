İDADİK zirveye çıkıyor

Türkiye'nin köklü dağcılık kulüplerinden olan ve 1986 yılında Adnan Kayatepe ve 16 arkadaşı tarafından kurulan İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (İDADİK), 40. kuruluş yıl dönümü heyecanını ve gururunu anlamlı bir etkinlikle zirveye taşıyor. 40. Yıl Projeleri kapsamında, ülkemizin dört bir yanında çeşitli zirve tırmanışları, anma etkinlikleri ve sosyal aktiviteler organize edilecek. Proje kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "40. Yılda 40 Zirve" etkinliği ise İDADİK Dağcılık Kolu Başkanı ve Teknik Kurul üyesi Adnan Öztaş'ın öncülüğünde, kulüp yöneticileri, rehberler ve üye sporcuların katılımıyla 2 Ağustos'ta gerçekleşecek.

2 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

EKİPLER, ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan 50'den fazla rotada aynı gün zirve yapacak. İDADİK Yönetim Kurulu Başkanı Mine Erdoğan, "Kulübümüzün 40. yılında, 40 Zirve hedefiyle yola çıktık. Ancak bu hedef, üyelerimizin heyecanı, emeği ve dağlara duyduğu sevgiyle büyüdü; bugün 50'yi aşkın zirveyi kapsayan büyük bir buluşmaya dönüştü. 2 Ağustos günü, Türkiye'nin dört bir yanında; farklı rotalarda, farklı dağlarda, aynı heyecanla yürüyen ekiplerimiz olacak. Karadeniz'in sisli sırtlarından Toroslar'ın kayalıklarına, Ege'nin dağlarından Doğu Anadolu'nun yüksek doruklarına kadar uzanan bu büyük harekette, İDADIK flamamız zirvelerde dalgalanacak. Bu yalnızca bir zirve etkinliği değildir. Bu; 40 yıllık yolculuğumuzun, emeğimizin, dostluğumuzun, dayanışmamızın ve dağcılık ruhumuzun ortak ifadesidir" diye konuştu.

19 FARKLI ROTA VAR

İDADİK üyelerinin 40. yılda zirve yapacağı dağlar arasında Türkiye'nin en yüksek zirvelerine sahip; Ağrı, Cilo, Süphan, Kaçkar, Erciyes Dağları ile Aladağlar'da pek çok zirve, Artos, Uludağ, Hasan Dağı, Kardovit, Gençiyan, Marsis, Kızlar Sivrisi, Tahtalı, Barla, Çivril Akdağ, Sultan Dağı, Bozdağ, Nikfer'de farklı rotalar da bulunuyor.