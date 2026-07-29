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Haberler Spor ŞAMPİYONLAR LİGİ: FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

ŞAMPİYONLAR LİGİ: FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze engelini toplamda 2-1'lik skorla aşan Fenerbahçe, adını bir üst tura yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin 3. eleme turundaki rakibi Avusturya ekibi Sturm Graz oldu. Futbolseverler şimdi Fenerbahçe - Sturm Graz karşılaşmasının tarihini, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi saf dışı bırakarak 3. tura yükseldi. Sarı-lacivertlileri bu kez Avusturya temsilcisi Sturm Graz bekliyor. Kritik mücadele öncesinde maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayıncı kuruluş futbolseverlerin gündeminde. Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçı 4-5 Temmuz, rövanş maçı ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak. Bu turu geçen ekip adını play-off turuna yazdıracak. Play-off turunu da geçen lig aşamasına kalacak.

KARŞILAŞMA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sturm Graz maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal henüz açıklanmadı.

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