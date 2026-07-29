ŞAMPİYONLAR LİGİ: FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi saf dışı bırakarak 3. tura yükseldi. Sarı-lacivertlileri bu kez Avusturya temsilcisi Sturm Graz bekliyor. Kritik mücadele öncesinde maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayıncı kuruluş futbolseverlerin gündeminde. Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…
FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçı 4-5 Temmuz, rövanş maçı ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak. Bu turu geçen ekip adını play-off turuna yazdıracak. Play-off turunu da geçen lig aşamasına kalacak.
KARŞILAŞMA HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Sturm Graz maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal henüz açıklanmadı.