TFF’den Fenerbahçe’ye tebrik!

TFF, UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir engeli daha aşan Fenerbahçe'yi tebrik etti. Sarı-lacivertlilerin, 2. eleme turu rövanşında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak 3. eleme turuna yükselmesinin ardından federasyondan tebrik mesajı geldi.

TFF'nin mesajında "UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi eleyerek 3. tura yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'yi kutlarız. Ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı sarı-lacivertli temsilcimize teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.