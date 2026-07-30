  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor TFF'den Fenerbahçe'ye tebrik!

TFF'den Fenerbahçe'ye tebrik!

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını bir üst tura yazdıran Fenerbahçe’yi tebrik etti. Sarı-lacivertli ekibin elde ettiği başarı sonrası yayımlanan mesajda, kulübe 3. eleme turunda başarı dileklerinde bulunuldu.

AA

Giriş Tarihi:

TFF’den Fenerbahçe’ye tebrik!

TFF, UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir engeli daha aşan Fenerbahçe'yi tebrik etti. Sarı-lacivertlilerin, 2. eleme turu rövanşında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak 3. eleme turuna yükselmesinin ardından federasyondan tebrik mesajı geldi.

TFF’den Fenerbahçe’ye tebrik!

TFF'nin mesajında "UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi eleyerek 3. tura yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'yi kutlarız. Ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı sarı-lacivertli temsilcimize teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA