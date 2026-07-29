UEFA ÜLKE SIRALAMASI GÜNCELLENDİ: Fenerbahçe maçı sonrası güncel puan sıralaması...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını bir üst tura yazdırdı.
Sarı-lacivertlilerin tur atlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden gündeme gelirken, Türkiye'nin güncel konumu ve son puan tablosu futbolseverlerin odağına yerleşti. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum…
9- Türkiye | 45.775 puan
10- Polonya | 42.625 puan
11- Çekya | 42.025 puan
12- Yunanistan | 40.812 puan
13- Danimarka | 34.681 puan
14- Norveç | 33.712 puan