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Haberler Spor UEFA ÜLKE SIRALAMASI GÜNCELLENDİ: Fenerbahçe maçı sonrası güncel puan sıralaması...

UEFA ÜLKE SIRALAMASI GÜNCELLENDİ: Fenerbahçe maçı sonrası güncel puan sıralaması...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin turu geçmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellenirken, Türkiye'nin son durumu da netlik kazandı.

SABAH

Giriş Tarihi:

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını bir üst tura yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerin tur atlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden gündeme gelirken, Türkiye'nin güncel konumu ve son puan tablosu futbolseverlerin odağına yerleşti. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum…

1- İngiltere | 98.519 puan

2- İtalya | 84.232 puan

3- İspanya | 78.618 puan

4- Almanya | 76.688 puan

5- Fransa | 65.082 puan

6- Portekiz | 60.450 puan

7- Belçika | 55.850 puan

8- Hollanda | 48.895 puan

9- Türkiye | 45.775 puan

10- Polonya | 42.625 puan

11- Çekya | 42.025 puan

12- Yunanistan | 40.812 puan

13- Danimarka | 34.681 puan

14- Norveç | 33.712 puan

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