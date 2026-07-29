Zidane’ın ilk rakibi Türkiye

Fransa
Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane, görevindeki ilk resmi sınavına 25 Eylül'de Türkiye karşısında çıkacak. Dünyaca ünlü teknik adam, Fransa'nın başındaki ilk maçında UEFA Uluslar A Ligi'nde ay-yıldızlı ekibin karşısına çıkacak. 2026 FIFA Dünya Kupası
'nı dördüncü sırada tamamlayan Fransa Milli Takımı'nda Didier Deschamps dönemi sona ererken, yeni teknik direktör olarak Zinedine Zidane göreve getirildi. Teknik direktörlük kariyerinde büyük başarılara imza atan 54 yaşındaki çalıştırıcı, Real Madrid
döneminde üç UEFA Şampiyonlar Ligi, iki UEFA Süper Kupa, iki LaLiga
, iki İspanya Süper Kupası ve iki FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.