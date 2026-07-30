BEŞİKTAŞ - MIDTJYLLAND MAÇI | Beşiktaş Midtjylland’ı eledi

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. Danimarka ekibi karşısında aldığı galibiyetle tur biletini kapan siyah-beyazlılar, Avrupa serüvenini sürdürdü.

MİDTJYLLAND'I MAĞLUP ETTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland'ı 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İlk karşılaşmayı da 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, Danimarka ekibini toplamda 3-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Beşiktaş taraftarı, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında oynanan Midtjylland karşılaşmasında tribün desteğiyle takımının yanında yer aldı. Danimarka ve çevre ülkelerden Herning kentine gelen siyah-beyazlı futbolseverler, maç öncesinden itibaren oluşturdukları atmosferle dikkat çekti.