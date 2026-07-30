Egeli sultanlar

Milletler Ligi'nde şampiyon olarak Türk voleybol tarihine geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda, yolu Ege Bölgesi'nden geçmiş 5 önemli isim de ayrıca göğsümüzü kabarttı. İzmir doğumlu Cansu Özbay, kariyerine Göztepe ve Arkas Spor'da başladı. Şu anda Vakıfbank'ta forma giyen deneyimli pasör, takımın kaptanları arasında yer alarak şampiyonlukta kilit rol oynadı. Kütahya doğumlu Hande Baladın ise Eczacıbaşı'nda voleybola adım attı. Kariyer yolculuğu boyunca birçok başarıya imza atan ve İstanbul ekibinde yola devam eden başarılı smaçör, milli takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu ve Milletler Ligi zaferinde büyük katkı sağladı.

DEFNE 2 TAKIMDA OYNADI

Geçen sezon çifte lisans ile Karşıyaka ve Aras Spor'da şans bulan Aras'ın Avrupa kupalarına katılmasında önemli rol oynayan Defne Başyolcu da Sultanlar'ın yer aldı. Ayrıca Eylül Yatgın 2020-2022, Berka Buse Özden 2024-25 sezonunda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Deniz Uyanık da 2021-22 sezonunda Altınolukspor formasıyla ter dökmüştü. Ege Bölgesi'nden yolu geçen bu yetenekler, Filenin Sultanları'nın zaferinde imzası olan isimler arasında yer aldı. Bu başarı, Ege voleybolunun altyapı kalitesini ve bölgenin Türk kadın voleyboluna katkısını bir kez daha gözler önüne serdi. Sadece A Milli Takım seviyesinde değil, alt yaş gruplarında da Ege ekiplerinde forma giyen isimler önemli katkılar sundu ve gelecek adına umut verdi.

SIRADA AVRUPA ŞAMPİYONASI VAR

Sultanlar, kısa bir ara verip bu kez Avrupa Şampiyonası maratonuna başlayacak. Ege'yi gururla temsil eden Hande Baladın, Cansu Özbay ve Defne Başyolcu'nun da yer alacağı kadro 4 günlük aranın ardından yeniden çalışmalara başlayacak. Avrupa Şampiyonası 21 Ağustos'ta başlayacak ve Türkiye, Çekya, Azerbaycan ile İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek. Filenin Sultanları'nın bulunduğu A Grubu'nda Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya yer alacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu, grup etabının yanı sıra son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarına ev sahipliği yapacak.